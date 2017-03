Google: Neue Android-Version mit längerer Akkulaufzeit

Obwohl der Massenmarkt kaum noch einen Überblick über die Zahl der Android-Versionen hat, kündigt Google auch für 2017 die nächste Stufe an. Die neue Version "O" des Betriebssystems soll vor allem mit längeren Akkulaufzeiten punkten.



Google will bei der nächsten Version des dominierenden Smartphone-Systems Android für längere Akkulaufzeiten sorgen. Dafür werde unter anderem eingeschränkt, was im Hintergrund laufende Apps machen können, erklärte Google-Manager Dave Burke in einem Blogeintrag zur Veröffentlichung einer ersten Variante von Android "O" am späten Dienstag. Außerdem sollen Nutzer stärker anpassen können, wie ihnen Benachrichtigungen angezeigt werden.