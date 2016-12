Google Play Store führt Inhalte in 4K UHD ein

Google hat ab sofort mehr als 125 Filme in 4K UHD in seinem Play Store. Zum Start der hochauflösenden Inhalte steht das Angebot aber zunächst nur in Kanada und den USA zur Verfügung.



Mit dem Chromecast Ultra machte Google im November in Sachen 4K auf sich aufmerksam. Jetzt soll es auch im Play Store Inhalte in UHD geben. Im Google-Blog bestätigte das Unternehmen entsprechende Gerüchte, die schon seit mehreren Woche in Umlauf waren. Nach eigenen Angaben stehen mehr als 125 Titel in UHD zur Verfügung.