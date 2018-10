Google, Sky und weitere Größen treten HbbTV Association bei

Mit den jüngsten Neuzugängen wächst die Mitgliederzahl der HbbTV Association auf 70 Unternehmen aus allen Bereichen der Rundfunk- und Breitbandbranche.



Die HbbTV Association, eine weltweite Initiative zur Förderung eines offenen Standards für die Verbreitung von Rundfunk- und Breitband-Diensten über Smart-TVs und Set-Top-Boxen, hat bekanntgegeben, dass sieben neue Unternehmen dem Branchenverband in den vergangenen zwölf Monaten beigetreten sind.



Zu den neuen Mitgliedern zählen neben Branchengrößen wie Google, Sky, der italienischen Rundfunkanstalt RAI, dem griechischen Pendant ERT, auch der italienische Technologie-Lösungsanbieter Kineton und der chinesische UnterhaltungselektronikHersteller Skyworth.