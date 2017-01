Google: US-Regierung verlangt Offenlegung der Gehälter

Seit Jahren kooperiert Google mit der US-Regierung. Das Arbeitsministerium droht nun alle Verträge aufzuheben, wenn Google die Gehälter seiner Mitarbeiter nicht offenlegt.



Internet-Riesen Google steht rechtlicher Ärger ins Haus. Das US-Arbeitsministerium hat eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht und will damit die Offenlegung der Mitarbeiter-Gehälter erzwingen. Wie das Ministerium mitteilte, kann nur so sichergestellt werden, dass Google niemanden wegen Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminiere.