Google bietet Job-Suche jetzt auch in Deutschland an

Google bietet die gezielte Suche nach Stellenausschreibungen nun auch in Deutschland an. Zum Start der neuen Funktion seien Job-Anzeigen hunderter Partner verfügbar.



Unter den Inserat-Anbietern befinden sich Verlagshäuser wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Südwestdeutsche Medienholding sowie Jobbörsen wie Xing, LinkedIn und Monster, kündigte der Internet-Konzern am Mittwoch in Berlin an. Über Suchbegriffe wie "Jobs in meiner Nähe" oder "Bäcker Stellenanzeigen" listet Google im oberen Bereich der Ergebnisse entsprechende Vorschauen auf die Stellenausschreibungen der Partner auf. Mit Filtereinstellungen lassen sich die Ergebnisse etwa nach Voll- oder Teilzeitjobs, der Wunschstadt oder der gesuchten Branche sowie der eigenen Fähigkeiten und Ausbildung weiter präzisieren.