Google drohen Probleme wegen Standortspeicherung

Nachdem herausgekommen ist, dass Google Standortdaten von Nutzern auch bei abgeschalteter Ortung speichert, droht dem Tech-Konzern jetzt ein juristisches Nachspiel in den USA.



Google wird die dauerhafte Standortermittlung seiner Nutzer auf iPhones und Android-Smartphones vorgeworfen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dies soll auch geschehen, wenn die verhältnismäßig eindeutig benannte Funktion "Location History" ausgeschaltet wurde. Dies könnte jetzt juristische Folgen für den Tech-Giganten haben.