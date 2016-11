Google eröffnet Start-up-Campus in Deutschland

Der Internetriese Google will nun auch in Deutschland jungen Unternehmern zum Erfolg verhelfen und eröffnet einen Start-up-Campus in Berlin.



Google will Unternehmensgründer mit einem Start-up-Campus in Berlin unterstützen. Im früheren Umspannwerk Kreuzberg sollen von Ende 2017 an Gründer bei Themen wie Produktmanagement oder -design weitergebildet werden, wie der Internet-Konzern am Mittwoch mitteilte. Es wird die siebte derartige Google-Einrichtung weltweit sein. "Google hat als Start-up in einer Garage angefangen - die Unterstützung von Start-ups liegt uns daher sehr am Herzen", hieß es. Der US-Konzern unterstützt außerdem für weitere drei Jahre den Gründercampus Factory Berlin in Mitte.