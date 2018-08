Google in gemeinsamer Sache mit Journalisten

Um mehr Daten aus ihren Datenjournalismus-Projekten in den Suchergebnissen zu präsentieren, arbeitet Google jetzt mit Nachrichtenorganisationen zusammen.



Daten, die viele Unternehmen produzieren, sollen künftig einfacher bei Google zu finden sein. Das US-amerikanische Unternehmen will sie in einem leicht lesbaren Format auf den Suchergebnisseiten präsentieren. Um das umzusetzen, arbeitet Google jetzt mit Journalisten zusammen, berichtet "techcrunch".