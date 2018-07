Google kündigt neues Seekabel an

Durch den Atlantik von Virginia Beach in den USA bis zur französischen Atlantikküste soll das neuste private Seekabel von Google verlaufen. Das Unternehmen will damit Google Cloud wachsen lassen.





Immer wieder schraubt Google an seiner Cloud-Infrastruktur auf der ganzen Welt. Jetzt kündigt das Unternehmen ein weiteres Seekabel an. Das private Unterwasserkabelprojekt heißt Dunant. Es soll durch den Atlantik von Virginia Beach in den USA bis zur französischen Atlantikküste verlaufen.