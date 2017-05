Google lässt Fotos automatisch innerhalb der Familie teilen

Google baut die Rolle künstlicher Intelligenz in seinem Fotodienst aus. Der Service könne künftig auf Wunsch des Nutzers zum Beispiel automatisch mit Familienmitgliedern alle Bilder teilen, auf denen sie zu sehen sind.



Dabei erkennt die Software automatisch, wer auf den Fotos drauf ist. Man könne sich auch darauf beschränken, dass Google Photos nur Adressaten zum Teilen vorschlägt und man die Bilder danach manuell verschickt, erklärte der zuständige Manager Anil Sabharwal auf der Entwicklerkonferenz Google I/O am Mittwoch in Mountain View.