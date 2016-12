Google setzt bei Stromversorgung ab 2017 auf erneuerbare Energie

Google goes green: Der Suchmaschienenriese will seinen kompletten Stromverbrauch ab 2017 aus erneuerbaren Energien speisen.



Google will zum kommenden Jahr den Strombedarf seiner Rechenzentren und Büros komplett mit erneuerbarer Energie decken. Mit Lieferverträgen über 2,6 Gigawatt sei der Internet-Konzern der größte einzelne Abnehmer erneuerbarer Energie weltweit, betonte der für Infrastruktur zuständige Manager Urs Hölzle am Dienstag in einem Blogeintrag.