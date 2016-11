Google setzt beim neuen Play Music auf künstliche Intelligenz

Musikstreaming gewinnt zunehmend an Bedeutung. Diesen Markt zu erobern möchte auch Google nicht versäumen und gibt seinem Musikdienst Play Music einen neuen Anstrich.



Google Play Music ertönt künftig in völlig neuem Design und inklusive Künstlicher Intelligenz. Im hartumkämpften Musikstreaming-Markt sah Google offensichtlich seine Felle davonschwimmen. Deshalb spendierte der Internetriese seiner Musikstreaming-Plattform ein neues Design. Neu ist aber vor allem, dass die KI im neuen Google Play Music in Zukunft eine größere Rolle einnimmt.