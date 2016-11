Google sieht keine Wettbewerbsverzerrung durch Android

Die EU-Kommission wirft dem Internetriesen Google vor, sich mit seinem mobilen Betriebssystem einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Google sieht das mobile Betriebssystem dagegen in Konkurrenz mit Apples iOS.



Google hat die Vorwürfe der EU-Kommission zurückgewiesen, der Internet-Konzern behindere mit seiner Geschäftspolitik beim Betriebssystem Android den Wettbewerb im Smartphone-Markt. Die Brüsseler Kartellwächter berücksichtigten unter anderem nicht, dass Android im Wettbewerb mit Apples iPhone-System iOS stehe, kritisierte Google in einem Blogeintrag zu seiner Antwort an die Behörde am Donnerstag. "Android hat dem Wettbewerb nicht geschadet, sondern ihn erweitert."