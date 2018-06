Google startet Podcast-App für Android

"Google Podcasts" heißt die neue App von Google. Die Android-Oberfläche nutzt die Empfehlungen von Google, um Nutzern Beiträge zu vermitteln, die ihnen aufgrund ihrer Hörgewohnheiten gefallen könnten.



Während Podcasts bisher nur über Google Play Musik und Apps von Drittanbietern auf Android verfügbar waren, stellt Google heute heute die App "Google Podcasts" vor. Das berichtet "The Verge". Nutzer sollen damit nach Podcasts suchen, diese herunterladen und nach Belieben abspielen können.