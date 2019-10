Google stellt neue Geräte vor - Pixel 4 vor Debüt

Neues Pixel-Smartphone von Google erwartet: Nach Rivalen wie Apple und Amazon will am Dienstagnachmittag auch Google neue Geräte vorstellen.



Von dem Event in New York wird vor allem ein neues Smartphone der Google-Marke Pixel erwartet. Laut zahlreichen Leaks in den vergangenen Wochen verbesserte Google unter anderem die Kamera weiter.