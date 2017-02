Google verpasst Smartwatches neues Betriebssystem

Der erste Hype um die Smartwatches ist abgeflaut, vergessen haben die Hersteller ihre Wearables jedoch nicht. Nach fast drei Jahren optimiert Google nun das Betriebssysten Android Wear und will den Fokus verstärkt auf Fitness und Kommunikation legen.



Google macht einen neuen Anlauf im Smartwatch-Geschäft mit einem aufgefrischten Betriebssystem. Android 2.0 sei stärker auf Fitness und Kommunikation ausgerichtet und lasse sich leichter anpassen, sagte der zuständige Produktmanager Davis Singleton der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben uns sehr genau angesehen, welche Funktionen die Leute wirklich nutzen und die Software entsprechend angepasst." Direkt in die Wear-Software eingebunden wird der Google Assistant, der Anfragen von Nutzern mit Unterstützung künstlicher Intelligenz beantworten kann.