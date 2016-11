Google warnt vor Hackern

Wer ein Google-Konto nutzt, dem wird derzeit womöglich eine Meldung angezeigt, in der ausdrücklich vor Hackern gewarnt wird. Was es damit auf sich hat, hat Google mittlerweile erläutert.



Mit einer Warnmeldung weist Google derzeit auf einen möglichen Hackerübergriff hin. Betroffen sind Personen, die sich in ihr Google-Konto einloggen. Doch nicht jeder bekommt den Hinweis und selbst, wer den Hinweis erhält, muss nicht unbedingt betroffen sein. Stattdessen sieht Google diesen Warnhinweis als eben genau das: eine Warnung.