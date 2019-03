Google will Dienstag eine eigene Spielekonsole vorstellen

Am Montag eröffnet in San Francisco die Game Developers Conference (GDC). Am Rande der Konferenz hat Google für Dienstag, den 19. März, zu einer großen PK geladen. Die immer konkreter werdenden Gerüchte deuten auf eine Videospielkonsole des Internet-Giganten hin.



Um 10 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) wird Google aller Voraussicht nach seine erste eigene Videospielkonsole vorstellen. Bereits in dieser Woche gab es einen kurzen Trailer mit der Ankündigung der Pressekonferenz im Stil einer Fahrt durch einen Tunnel in verschiedenen Computerspielen.