Google will die Abschaffung der URL

Die Zeit der endlosen Zeichenkolonnen in der Adressleiste von Browsern könnte bald vorüber sein - zumindest wenn es nach Google geht. Als Begründung für die geplante Ablösung der Technologie werden wachsende Sicherheitsbedenken angegeben.



Kopiert man einen URL-Link aus der Adressleiste des Browserfensters, um diesen zu verschicken oder zu posten, fällt auf: Der Pfad zu dem verlinkten Inhalt besteht aus einer Zeichenkolonne, die im schlimmsten Fall eine halbe Druckseite füllen könnte. Darin sieht der Tech-Konzern Google große Risiken für Verbraucher: