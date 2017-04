Google will mit neuem Projekt gegen Fake News vorgehen

Fake News sind nicht erst seit gestern ein Schlagwort und ein Problem, mit dem man sich vor allem im Internet auseinandersetzen muss. Die Suchmaschine Google will mit dem "Project Owl" jedoch künftig ein wenig mehr dagegenarbeiten.



Der Begriff Fake News verbreitet seit einiger Zeit Angst und Schrecken, man weiß kaum noch, was man glauben darf. Internet-Riese Google hat durch seine Reichweite und seine Position als oftmals erste Anlaufstelle bei Suchanfragen im Internet jedoch eine besondere Aufgabe und will mit dem "Project Owl" gegen Falschmeldungen vorgehen.