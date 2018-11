Googles Datenhunger vs. Verbraucherschutz

Europas Verbraucherschützer wollen gegen Googles Datenhunger vorgehen.



Die Verbraucherschutzverbände aus Norwegen, den Niederlanden, Griechenland, Tschechien, Slowenien, Polen und Schweden wollten bei ihren jeweiligen Datenschutzbehörden Beschwerde gegen möglichen Datenmissbrauch des Internet-Riesen Google einlegen, teilte der europäische Verbraucherschutzverband (Beuc) am Dienstag mit. Der deutsche vzbv erwägt demnach eine einstweilige Verfügung.