Googles Spiele-Streamingdienst Stadia: Test-Variante angekündigt

Der Google-Verantwortliche für den im November startenden Videospiel-Streamingdienst Stadia, John Justice, hat Trial-Versionen in Aussicht gestellt. Die Sache hat jedoch mindestens einen kleinen Haken.



Im hauseigenene StadiaCast enthüllte der Head of Product, dass es auf jeden Fall Test-Varianten von Stadia geben wird - jedoch erst nach dem Launch im November.