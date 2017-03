"Gosling-Gate": "Goldene Kamera"-Streich soll aufgeklärt werden

Es war die Überraschung bei der Verleihung der "Goldenen Kamera": Ryan Gosling nahm eine Auszeichnung entgegen. Doch es war nur ein Doppelgänger und dieser Teil eines Streichs von Joko und Klaas. Am Dienstag wollen die "Halligalli"-Macher diesen aufklären.



Ein Koch aus Bayern namens Ludwig Lehner schlüpfte am Samstagabend bei der Verleihung der Goldenen Kamera in die Rolle von Ryan Gosling. Lehner ist 27 Jahre alt und wird seit vier Jahren von der Doppelgängeragentur Florstedt aus Mülheim an der Ruhr vertreten.