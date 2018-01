Gottschalk bereut "blöden Witz" über Osteuropäer

TV-Urgestein Thomas Gottschalk macht einen Witz der 1986 noch allgemein akzeptiert worden wäre, aber heute völlig daneben liegt.



TV-Moderator Thomas Gottschalk (67) bereut einen Tweet über Osteuropäer. Auf Twitter hatte er am Samstag geschrieben: "Hab meine DNA aufschlüsseln lassen. (...) Über 50 Prozent Osteuropäer! Deswegen hab ich als Kind so geklaut." Dies sei ein "blöder Witz" gewesen. Er habe sich missverständlich ausgedrückt, sagte Gottschalk am Montagabend in München und stellte klar: "Ich bin und werde nie ein Feind von irgendjemand sein - Ausländern, Inländern, egal."

Gottschalk diskutierte in München mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Anlass war das 50-jährige Bestehen der katholischen Journalistenschule ifp, in der er 1974 ausgebildet wurde.