Gottschalk erster Gast bei Pierre M. Krause nach der Sommerpause

Auch für "Die Pierre M. Krause Show" ist die Sommerpause bald vorbei. Erster Gast bei der SWR-Latenight-Show ist dann Thomas Gottschalk.



Pierre M. Krause meldet sich im Dienste der gepflegten Latenight-Unterhaltung mit neuen Folgen zurück: Zum Staffelauftakt zu Gast im Studio ist das Entertainment-Urgestein Thomas Gottschalk. Zu sehen am Dienstag, 24. September, 23.30 Uhr im SWR Fernsehen.