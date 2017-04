Gottschalk fordert intellektuelles Gegenstück zum Dschungelcamp

Thomas Gottschalk ins "Dschungelcamp"? Dem Vorschlag von Frank Elstner kann der TV-Moderator nicht viel abgewinnen, würde sich lieber für eine intellektuelle Alternative zur RTL-Show zur Verfügung stellen.



Thomas Gottschalk, einer der populärsten deutschen TV-Entertainer, kann sich im Fernsehen durchaus "als Alternative ein intellektuelles Dschungelcamp" vorstellen. "Da setzen wir uns alle auf den Dachboden, jeder nimmt ein vernünftiges Buch in die Hand, wir kaufen Miracoli ein, Harald Schmidt erklärt uns den 'Zauberberg' und ich die Kraft der schlesischen Dichtung", sagte der 66-Jährige am Dienstag in Berlin. "Es gäbe eine Menge Alternativen zum Dschungelcamp, aber darauf ist noch keiner gekommen!"