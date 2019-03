"Gottschalk liest" startet - Lieber Literaturkaplan als -Papst

Thomas Gottschalk lässt den Bildungsbürger raus. An diesem Dienstag startet im Bayerischen Fernsehen seine neue Show "Gottschalk liest?"



Nach diversen Samstagabend-Shows versucht sich Deutschlands wohl immer noch bekanntester Moderator nun an einer Literatursendung. Bei der Premiere am 19 März, um 22 Uhr sind vier Autoren und ihre neuen Bücher zu Gast: Sarah Kuttner ("Kurt"), Ferdinand von Schirach ("Kaffee und Zigaretten", Vea Kaiser ("Rückwärtswalzer") und Daniel Biskup ("Wendejahre").