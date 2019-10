Gottschalk mit neuer ZDF-Samstagabendshow

Nach dem Erfolg seiner 68er-Show im vorigen Oktober geht Thomas Gottschalk erneut auf musikalische Zeitreise. Ein Jahr später blickt der Moderator gleich auf ein ganzes Jahrzehnt zurück, die die 80er-Jahre.



Diesen Samstag präsentiert Thomas Gottschalk gemeinsam mit Zeitzeugen, Musikern und Gästen im ZDF Highlights und Kuriositäten der 80er-Jahre.