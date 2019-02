Gottschalk spricht vor Literatur-Show von allgemeiner Verblödung

Der BR veröffentlicht Details zu der neuen Fernsehsendung mit dem Entertainer-Urgestein. "Gottschalk liest?" wird im März Premiere feiern. Im Vorfeld der Sendepremiere provoziert der TV-Profi mit der Aussage, dass allgemeine Verblödung in Deutschland um sich greife.



Entertainer Thomas Gottschalk ist zurück im deutschen Fernsehern. Der erfahrene Moderator ist mit der Literatursendung "Gottschalk liest?" am 19. März erstmals im BR Fernsehen zu sehen. Der Bayerische Rundfunk und Gottschalk selbst haben bei einem Pressegespräch erste Details zu der Literatursendung verraten. Dabei will der Showmaster und Entertainer erst gar nicht in die intellektuelle Höhen des literarischen Quartetts sortiert werden und sieht für seine Berufung in die Rolle des Literatur-Vermittlers einen eher ernüchternden Grund: