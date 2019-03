Gottschalk wettert vor Büchersendungs-Start gegen Quoten-TV

Thomas Gottschalk lässt er den Bildungsbürger raus und startet eine Büchersendung. Der Entertainer legt nach eigenen Angaben keinen Wert auf Einschaltquoten im Fernsehen.



"Ich freue mich jetzt über die paar Hunderttausend, die mir zuschauen wollen", sagte der 68-Jährige vor dem Start seiner neuen Büchersendung "Gottschalk liest" in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Aus meiner Sicht sollten die Öffentlich-Rechtlichen aber viel häufiger einfach sagen: Die Quote geht uns am Arsch vorbei", fügte Gottschalk hinzu.