GovSat-1 auf Regierungs-Mission

Der Luxemburgische Satellit GovSat-1 ist nicht nur an seiner Zielposition angekommenen, sondern außerdem bereit, loszulegen. Ziel ist die Umsetzung von Missionen für die Regierung.



Am 31. Januar wurde GovSat-1 mit Hilfe einer Trägerrakete vom Weltraumstützpunkt Cape Canaveral ins All befördert. Seit dem, so verriet es der Initiator selbst, testete man den Satelliten ausgiebig. Bis jetzt: Laut einer Pressemitteilung des Betreibers SES soll das Gerät an seiner endgültigen Position angekommen und einsatzbereit sein.