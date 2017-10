Gratulation an Fuba

Fuba gewinnt im Leistungsspiegel Unterhaltungselektronik der "markt intern". Beste 1,87 erreicht.



Fuba ist ein Traditionsunternehmen für Empfangs- und Netzwerktechnik. Im diesjährigen Leistungsspiegel Unterhaltungselektronik der "markt intern" hat es im Bereich Satellitenanlagen den ersten Platz belegt. Das Unternehmen überzeugte u.a. in Bereichen wie Produktqualität, Fachhandelsorientierung, Lieferverhalten oder auch Abverkaufsunterstützung.