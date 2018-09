"Greyzone - No Way Out": Alle Folgen der Thriller-Serie online

Die von ZDFeo koproduzierte Thriller-Serie um Terror in Skandinavien feiert Premiere im deutschen Fernsehen - und ist schon vorher komplett online verfügbar.



Am morgigen Dienstag jährt sich erneut das Datum, seit dem Terroranschläge aus den Nachrichten, der Politik und auch der Popkultur nicht mehr wegzudenken sind. Auch die Serie "Greyzone - No Way Out" widmet sich diesem Phänomen - Austragungsort ist diesmal Skandinavien.