Griechenland kippt Gesetz zur Vergabe von TV-Lizenzen

Schwerer Schlag für den griechischen Ministerpräsident Alexis Tsipras: Griechenland hat die von Tsipras auf den Weg gebrachte Auktion der TV-Lizenzen gekippt.



Der höchste griechische Verwaltungsgerichtshof hat am Mittwoch ein umstrittenes Gesetz zur Vergabe von TV-Lizenzen für verfassungswidrig erklärt. Dies berichteten übereinstimmend staatliche und private Nachrichtensender in Griechenland. Damit wurde eine von der Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras organisierte Vergabe von Lizenzen annulliert. Dies sei ein schwerer Schlag für den Regierungschef, urteilten Analysten in Athen.