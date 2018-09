Griff nach den Sternen: Luxemburg gründet Weltraumagentur

Das Großherzogtum Luxemburg will eine führende Rolle bei der wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums einnehmen und gründet dazu eine eigene Weltraumagentur.



Die Luxembourg Space Agency (LSA) wird an diesem Mittwoch (12. September) offiziell aus der Taufe gehoben. Die Agentur wird mit staatlichen Mitteln private Unternehmen bei Weltraum-Forschungsvorhaben fördern. "Sie wird auch Kompetenzen und Talente fördern. Wir wollen schlaue Köpfe nach Luxemburg holen", sagte der Sprecher des luxemburgischen Wirtschaftsministeriums, Paul Zenners.