"Grill den Profi": Startschuss fällt im Oktober

Dass Vox das Erfolgs-Format auch nach dem Ausstieg von Zugpferd Steffen Henssler weiterführen würde, war schnell klar. Kurz nach der letzten Folge "Grill den Henssler" wurde jetzt der Start der Nachfolge-Show bekanntgegeben.



Auf "Grill den Henssler" folgt "Grill den Profi". Nach dem Ausstieg von Kochprofi Stefan Henssler hat sich Vox sich auf den 15. Oktober als Starttermin für das Nachfolgeformat "Grill den Profi" festgelegt. Eine ganze Star-Koch-Riege um Roland Trettl, Christian Lohse, Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand, Nelson Müller, Alexander Kumptner und Benno Ullrich wird in dem neuen Format kochen, grillen, braten und garen, was das Zeug hält.