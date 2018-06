"Grill den Profi": Steffen Henssler kehrt zurück

Gerade erst wurde gemunkelt, dass "Grill den Profi" eventuell nicht fortgesetzt werden könnte, da überrascht Vox mit dem Comeback von Steffen Henssler am TV-Herd beim Sommer-Special der Kochshow, die einst seinen Namen trug.



Während die Gerüchteküche um ein Aus der TV-Show "Grill den Profi" und Unstimmigkeiten hinter den Kulissen kräftig brodelt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), macht Vox eine überraschende Ankündigung. Der TV-Koch Steffen Henssler, der letztes Jahr die Kochsendung verlassen hatte, kehrt zurück an den Grill.