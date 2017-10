"Grill den Profi" ab Sonntag bei Vox

Nachdem der Fernsehkoch vom Vox-Format "Grill den Henssler" abgesprungen ist, startet am Sonntag die Folgeshow "Grill den Profi". Als erstes müssen die Promis gegen Ali Güngörmüs antreten.



"Grill den Henssler" ist für Vox ein derartig erfolgreiches Sendekonzept gewesen, dass der Sender es auch einfach ohne den Namensgeber weiterführt. Der Schwarzwälder Starkoch hatte vor kurzer Zeit der Show den Rücken gekehrt. Namentlich scheint das für den ehemaligen wie auch den zukünftigen Sender kein Problem darzustellen: Aus "Schlag den Star" wurde einfach "Schlag den Henssler" und aus "Grill den Henssler" eben "Grill den Profi".