Grimme Online Award wird verliehen

Herausragende Angebote im Internet werden heute ausgezeichnet. Zu den nominierten Formaten gehören unter anderem "Y-Kollektiv", "Jäger & Sammler" und "Deutschland3000".



Das Grimme-Institut zeichnet heute um 19.30 Uhr in Köln herausragende Netz-Angebote mit dem Grimme Online Award aus. Der undotierte Preis wird bereits zum 18. Mal verliehen und gilt als einer der wichtigsten für hochwertige Internet-Publizistik.