Grimme-Preis 2017: Sieger mit politischem Schwerpunkt

Neuer Rekord bei den Nominierungen, dazu ein Schwerpunkt auf Aktuelles und Politik: Der Grimme-Preis zeichnete 2017 vor allem Produktionen mit gesellschaftlicher Brisanz aus. Zu den Gewinnern zählten unter anderem Jan Böhmermann und die Funk-Produktion "Wishlist".



Beklemmende Reportagen, anspruchsvolle TV-Filme: Fernsehstoffe von gesellschaftlicher Brisanz zählen zu den großen Gewinnern der diesjährigen Grimme-Preise. Welche 15 Produktionen und Einzelleistungen unter den 81 Nominierungen ausgewählt wurden, gab das Grimme-Institut am Mittwoch in Essen bekannt. Unter den Preisträgern sind fast ausnahmslos öffentlich-rechtliche Sendeanstalten.