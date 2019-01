Grimme-Preis: YouTube erstmals im Rennen

Im Rennen um die begehrten Grimme-Preise sind private Anbieter in diesem Jahr unter den insgesamt 70 Nominierten vergleichsweise stark vertreten. Zum ersten Mal hat es auch YouTube auf die Liste geschafft.



Wie das Grimme-Institut in Marl am Donnerstag mitteilte, sind die Dokureihe "LeFloid VS. The World" und die Talkshow "Neuland" - zwei Produktionen des kostenpflichtigen Angebots YouTube Premium - unter den 70 Nominierten. Das ZDF ist mit 17 Produktionen dabei. Die RTL-Gruppe brachte es auf vier Nominierungen.



Der 2017 schon sichtbare Negativtrend beim Unterhaltungsfernsehen habe sich mit erneut nur elf nominierten Produktionen fortgesetzt, berichtete das Institut.