Grimme-Preis ehrt von Bönninghausen, Scobel und Wolf

Die Fernsehjournalisten Inge von Bönninghausen, Gert Scobel und Armin Wolf werden bei der Verleihung des Grimme-Preises für ihre Verdienste "um den demokratischen Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft" ausgezeichnet.



Das teilte der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV), der den Sonderpreis vergibt, am Freitag mit. Die Besondere Ehrung gehe an drei Personen, die für zentrale Leitmotive im Journalismus stünden: Aufklärung, gesellschaftliche Emanzipation und Stärkung der Urteilskraft. Die Grimme-Preise werden am Abend in Marl verliehen.