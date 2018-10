Grönemeyer singt auf Türkisch

Der Sänger Herbert Grönemyer singt auf seiner neuen Single "Doppelherz" auch auf Türkisch. Auf die Idee dazu kam er bei einer Lesung für den damals noch inhaftierten Journalisten Deniz Yücel.



Neue Musik, neue Sprache: Herbert Grönemeyer (62) singt auf seiner neuen Single "Doppelherz / Iki Gönlüm" auch auf Türkisch. In dem Song, der an diesem Freitag erscheint, geht es um die Sehnsüchte der Menschen, ob nach dem nächsten Urlaubsziel oder der zweiten Heimat. "Diese Sehnsüchte im Kopf und diese Sehnsüchte nach anderen Plätzen, das eint uns", sagt Grönemeyer laut Presseinformationen.