Größte Serien-Kampagne von Fox in Deutschland

Anlässlich der heute beginnenden Ausstrahlung der neuen Serie "Krieg der Welten" launcht Fox Deutschland den Serienstart mit einer 360-Grad-Kampagne und lässt sich diese auch einiges kosten.



Das Kampagnenbudget liegt nach Fox-Angaben im knapp siebenstelligen Bereich. Der Sender verfolgt über sämtliche Off-und On-Air Medien hinweg der Spur einer mysteriösen Macht. In Anzeigen, Out of Home-Maßnahmen, Trailern, Supporting Stunts, On-Air Takeover, Podcasts, Radiowerbung und Social Assets verbreitet der Sender die Vorboten eines unheilvoll beginnenden "Kriegs der Welten". Das Endzeit-Drama läuft ab sofort immer mittwochs ab 21 Uhr auf Fox.