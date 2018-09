Größtes Forschungszentrum für IT-Sicherheit entsteht im Saarland

Das Forschungszentrum für IT-Sicherheit Cispa in Saarbrücken soll unter dem Dach der größten deutschen Forschungsorganisation Helmholtz zum einem weltweit führenden Institut gegen Cyberkriminelle aufsteigen.



Das Cispa wird ab dem Jahr 2019 auch ganz offiziell zur Helmholtz-Gemeinschaft gehören, hat die Mitgliederversammlung des Forschungsförderungsvereins beschlossen. Das neue "Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit - Cispa" werde das 19. Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft und das erste für IT-Sicherheit sein, teilte die Organisation am Dienstag in Berlin weiter mit.