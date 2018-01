"GronkhTV" und "Gronkh" können starten

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat auf seiner 233. Sitzung ihre Zustimmung zum Start der bundesweiten Fernsehspartenprogramme "GronkhTV" und "Gronkh" gegeben.



Die von Erik Range veranstalteten Programme erhalten eine Zulassung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM).