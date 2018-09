Großbritannien: Start von Netflix-App auf Sky Q verkündet

Zum Start von Sky Q hierzulande im Mai wurde obendrein, mitgeteilt, dass Netflix in Zukunft auch Teil des Angebots sein wird. In Großbritannien steht der Starttermin nun fest.



Auf den britischen Inseln gibt es jedoch auch das Sky-Q-Angebot schon erheblich länger als in Deutschland. Die Netflix-App wird dort im November in Sky Q integriert.