Großbritannien kurz vor Bekanntgabe von UKW-Abschaltung

Wenn es nicht mit dem Teufel zu geht, wird Großbritannien schon bald ein Abschaltdatum fürs UKW-Signal bekanntgeben. Auf der Insel steht man kurz vor einem selbstgesteckten Verbreitungsziel für DAB Plus.



Im Vereinigten Königreich ist der Anteil der Hörerschaft, die dem Radioprogramm via DAB Plus lauschen, auf mittlerweile 48, 7 Prozent gestiegen, wie das Digitalradio Büro Deutschland mitteilt. Ab einem Wert von 50 Prozent hat sich die britische Regierung selbst verpflichtet ein genaues Abschaltdatum für die Verbreitung des UKW-Signals zu nennen.