Große Bildschirme haben ausgedient: Wir schauen mobil

Viele Menschen brauchen keine Computer und große Bildschirme mehr, um Videos und Co. zu konsumieren. 60,3 Prozent nutzen den Content mobil über Smartphones und Tablets.



Wie der neuste Global Video Index Report von Ooyala zeigt, ist der Anteil der Online-Videoaufrufe auf mobilen Geräten weltweit auf 60,3 Prozent gestiegen. Das berichtet "horizont" über die Statistik des Software-, Adserver- und Programmatic-Anbieters.