Große Handballwoche auf Sky

In dieser Woche werden in der DKB Handball-Bundesliga der dritte und vierte Spieltag gespielt. Sky wird 17 Spiele live übertragen.



Den Auftakt macht am Dienstagabend die Partie der Füchse aus Berlin gegen die SG Flensburg-Handewitt. Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretschmar kommentieren die Begegnung in der Max-Schmeling-Halle.